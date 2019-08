Morto bimbo soccorso piscina in Versilia

TORRE DEL LAGO (LUCCA), 3 AGO - Non ce l'ha fatta il bambino di due anni e mezzo che da giovedì pomeriggio era ricoverato in gravissime condizioni all'Opa di Massa dopo essere stato trovato privo di conoscenza nella piccola piscina del giardino dell'abitazione di famiglia a Torre del Lago in Versilia (Lucca). Stamani era stata avviata la procedura per accertare la morte cerebrale, nel tardo pomeriggio poi la dichiarazione del decesso.