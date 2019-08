80 barche arcobaleno in canale Amsterdam

AMSTERDAM, 3 AGO - Decine di migliaia di persone sono accalcate lungo un canale di Amsterdam per assistere alla sfilata di barche decorate e coloratissime durante il festival Lgbt della città olandese. Secondo gli organizzatori, hanno preso parte alla parata 80 imbarcazioni, comprese quelle in rappresentanza della polizia olandese, di organizzazioni militari e di agenzie di pompe funebri. Presente anche un battello della comunità Lgbt di Tokyo, in vista dei Giochi Olimpici del prossimo anno.