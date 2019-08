Iran attacca sanzioni Usa contro Russia

TEHERAN, 2 AGO - "La follia degli Stati Uniti nel perseguire una forma di terrorismo economico e attuare punizioni illegali e unilaterali contro altri Paesi, che non la pensano e non si comportano come gli americani, è un trucco che non funziona". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, attaccando la decisione del presidente americano di Donald Trump di imporre nuove sanzioni a Mosca per il caso dell'attacco con agente nervino contro l'ex spia Serghiei Skripal a Salisbury nel 2018. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammed Zarif, ha da parte sua criticato le sanzioni su Twitter e definito "paranoico" il segretario di Stato americano Mike Pompeo. "Svegliati: l'era delle Super Potenze è finita", ha scritto il ministro rivolgendosi a Pompeo.