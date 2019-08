Zingaretti, su commissario Ue figuraccia

ROMA, 2 AGO - Il nome del commissario europeo che avrebbe dovuto proporre l'Italia "non c'è" perché "Salvini e Di Maio sono divisi su tutto, sono uniti solo sulle poltrone, ma quando ce n'è una e non si può dividere si bloccano anche su quella. Stiamo facendo una figuraccia in Europa". Lo ha detto al Tg3 il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.