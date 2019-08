Libia: intensi scontri a sud di Tripoli

TUNISI, 02 AGO - Infuria la battaglia a sud della capitale libica tra le forze del governo di Tripoli e il sedicente esercito libico (Lna) che fa capo al generale Khalifa Haftar. Lo riportano diversi media locali. La pagina ufficiale dell'Operazione Vulcano di Rabbia del governo di accordo nazionale dà conto di un pesante attacco a uomini e veicoli di Haftar nella zona di Wadi Rabie, a sud di Tripoli. Il direttore media dell'operazione Al Karama, generale di brigata Khaled Al Mahjoub, ha confermato a Libya's Channel che l'Lna è impegnato in duri combattimenti a sud di Tripoli. Secondo il corrispondente di Al Arabiya, l'Lna avrebbe bombardato una colonna militare nemica in marcia per attaccare la base di Jufra. L'Agenzia di stampa turca Anadolu, citando un portavoce delle unità del Gna, governo di accordo naionale libico, ha parlato di tre morti e 14 feriti in un raid aereo condotto dall'Lna contro le forze di Tripoli, ad As-Saddadah, a sud est della capitale.