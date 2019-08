Vento e pioggia a Milano e in Lombardia

MILANO, 2 AGO - Vento e pioggia a Milano hanno creato nel primo pomeriggio a Milano qualche disagio al traffico (già scarso per il periodo di ferie), la caduta di rami di alberi e allagamenti di cantine. Temporali anche su altre zone della Lombardia. Ad esempio è chiusa in entrambe le direzioni la strada statale Gardesana all'altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, per una frana causata alle forti piogge che sono cadute nella zona. Ieri la protezione civile regionale ha emanato una allerta arancione per temporali forti e un'allerta gialla per rischio idraulico e vento forte. Sempre a Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro.