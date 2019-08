Tim: Gubitosi, avanti con Open Fiber,

MILANO, 2 AGO - "Il clima è positivo". E' l'unico commento che l'ad di Tim Luigi Gubitosi concede al dossier sulla rete unica ricordando che le trattative con i soci di Open Fiber sono protette da un accordo di riservatezza. Sulla ricerca di un partner nel credito al consumo precisa che la short list è composta da tre possibili alleati. Infine parlando di Tim Vision sottolinea il cambio di strategia, non più contenuti autoprodotti ma soprattutto aggregazione di contenuti con accordi di distribuzione come quello annunciato ieri con Sky. La realizzazione del piano "sta procedendo a tutta velocità". ha aggiunto l'ad in conference call con gli analisti. Questa mattina il gruppo ha siglato un accordo con i sindacati sulla solidarità 'espansiva' e, ricapitola Gubitosi, ci sono state nel primo semestre 1.581 uscite e il secondo round ci sarà in dicembre. "Confermiamo il 37% di riduzione dei costi al 2021".