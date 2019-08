ROMA, 2 AGO - Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americanoßaccusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è tornato nel carcere di Regina Coeli a Roma per un nuovo colloquio con il figlio. L'uomo aveva visto ieri per la prima volta in carcere il giovane.