Pericolo incendi e 40 gradi in Gallura

CAGLIARI, 2 AGO - Giornata da bollino rosso per gli incendi in Gallura a causa delle alte temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo allerta per il pericolo di roghi alto sulla costa nord orientale della Sardegna e lo stato di attenzione (bollino arancione) per il resto dell'isola ad esclusione della costa occidentale (Sassarese e Oristanese). Nel contempo ha emanato anche un bollettino meteo per "condizioni avverse" a causa di una nuova ondata di calore sino alle 18 di oggi.