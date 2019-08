Lusso con soldi estorti,arrestati usurai

TORINO, 2 AGO - In oltre tre anni un imprenditore in difficoltà economiche ha versato agli usurai 170mila euro, il triplo della somma che si era fatto prestare. Circa 5 mila euro al mese, oltre ad alcuni immobili che è stato costretto a vendere. E' di due arresti e sette indagati il bilancio dell'operazione della guardia di finanza di Torino, che ha messo fine all'incubo in cui era finito il professionista. Gli arrestati, due quarantenni torinesi, mantenevano un altissimo tenore di vita: dagli orologi di marca alle assidue frequentazioni di ristoranti di lusso sino alle vacanze in ogni parte del mondo. E' proprio durante una vacanza in Sicilia che uno degli usurai è stato arrestato. Quando la vittima si è rivolta alla finanza, e ha smesso di pagare, lo hanno minacciato di un intervento della malavita e di ritorsioni nei confronti dei famigliari. Agli indagati sono stati sequestrati 170mila euro e una villa nel ponente ligure da mezzo milione. Quello dell'imprenditore non è un caso isolato.