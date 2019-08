Lavori Trasversale,ipotesi danno erario

VIBO VALENTIA, 2 AGO - Un danno all'erario per 56 milioni di euro. E' quanto ipotizzato dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia in una comunicazione presentata alla sezione regionale della Corte dei conti della Calabria, a conclusione di un monitoraggio delle procedure amministrative relative all'appalto della Trasversale delle Serre. Per tre anni i finanzieri hanno svolto accertamenti istruttori acquisendo materiale documentale nelle sedi Anas di Roma e Cosenza in relazione all'opera pubblica ed in particolare per i 21 chilometri del tratto viario vibonese. E' emerso così che l'appalto controllato era stato aggiudicato nell'anno 2005 ad un'associazione temporanea di imprese per un importo contrattuale di circa 124 milioni di euro e concluso solo nell'anno 2018, dopo 13 anni, per un costo totale di oltre 191 milioni di euro e una lievitazione di spesa pari a oltre euro 56 milioni di euro.