Bonafede, finito tempo del silenzio

BOLOGNA, 2 AGO - "Il tempo tempo del silenzio è finito, ci stiamo muovendo finalmente tutti nella stessa direzione". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in Consiglio comunale a Bologna per la commemorazione del 39/o anniversario della Strage del 2 agosto. Oggi "mancano ancora tasselli", ha detto, "la magistratura è al lavoro, un lavoro delicato dopo i processi sui depistaggi, che ci costringe ancora ad una attesa ma che che ci dà la speranza di far luce finalmente su quanto accaduto senza zone d'ombra". "Ogni anno - ha detto il sindaco Virginio Merola - aumenta la partecipazione alla cerimonia" per la commemorazione della strage del 2 agosto e "questo dà a noi la forza per continuare a chiedere verità e giustizia. Ringrazio l'associazione delle vittime perché la ricerca della verità, insieme al lavoro della magistratura, deve molto a questa associazione e alla sua tenacia nel presentare ulteriori elementi che possano portare ad accertamento della verità".