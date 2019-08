Abusi sessuali, arrestato prete Piacenza

PIACENZA, 1 AGO - Un sacerdote di Piacenza è stato arrestato per abusi sessuali. Si tratta di don Stefano Segalini, che fino allo scorso maggio era parroco di San Giuseppe Operaio, tra le parrocchie cittadine più popolose. Il vescovo Gianni Ambrosio lo aveva destituito in via cautelare dall'incarico dopo alcuni esposti giunti in diocesi. Da quegli esposti è scattata l'indagine della squadra mobile di Piacenza: il prete è indagato per abusi sessuali su ragazzi, tutti maggiorenni, e per procurato stato di incapacità. Si sospetta che il sacerdote possa aver somministrato droghe o sostanze chimiche alle sue vittime per poi commettere gli abusi. Don Stefano si trova agli arresti domiciliari su ordinanza di custodia cautelare: nei prossimi giorni verrà ascoltato dal giudice nell'interrogatorio di garanzia.