Padre di Elder a Regina Coeli da figlio

ROMA, 1 AGO - Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è giunto nel carcere di Regina Coeli a Roma dove per la prima volta dall'arresto avrà un colloquio con suo figlio. Invece si è svolto questa mattina in Procura, a Roma, un vertice tra inquirenti per fare il punto sulle indagini relative all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. All'incontro negli uffici di piazzale Clodio erano presenti i titolari dell'indagine, il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il pm Maria Sabina Calabretta, oltre al comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro e il comandante del Nucleo investigativo Lorenzo D'Aloia.