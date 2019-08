Rinnovo abbonamenti Amt anche alle Poste

GENOVA, 1 AGO - L'azienda di trasporto pubblico Amt Genova e Poste Italiane hanno siglato un accordo di partnership che consentirà agli abbonati Amt di rinnovare i loro abbonamenti (annuali ordinari, annuali studenti under19, under14 e mensili ordinari) in tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. L'operazione avrà una commissione di 1 euro e 50. "L'accordo è già operativo, tanto che ieri sono già stati rinnovati in un ufficio postale tre abbonamenti", ha raccontato l'amministratore unico di Amt Marco Beltrami durante la conferenza stampa di presentazione della partnership. "Genova è la prima città a mettere in atto una collaborazione di questo tipo - dichiara il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari - che permetterà anche agli addetti agli sportelli Amt di gestire con più calma pratiche più complesse come ad esempio le rateazioni".