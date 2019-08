Meloni, con Fdi-Lega riforma giustizia

ROMA, 1 AGO - Se si andasse al voto e nascesse un nuovo governo di centrodestra "non ci sarebbero grandi problemi a trovare con la Lega una convergenza su una riforma della giustizia epocale". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, parlando con i giornalisti alla Camera. "La Lega e i Cinque stelle - ha spiegato - sono due partiti con visione contrapposta su qualunque cosa. Temo che questo governo non possa dare all'Italia nessuna delle grandi riforme di cui c'è bisogno. Per questo spero che si possa tornare a votare".