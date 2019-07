'Natale-Hjorth non sapeva del coltello'

(ANSA-AP) - ROMA, 1 AGO - Il padre di Gabriel Christian Natale-Hjort, uno dei due americani in arresto per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, che ieri ha visitato il figlio in carcere, ha detto che il ragazzo non sapeva che il suo amico avesse con sé un coltello. Fabrizio Natale ha poi ribadito che il ragazzo 'non riesce a darsi pace per quello che è successo. L'uomo ha rilasciato una dichiarazione attraverso un avvocato dopo aver fatto visita al figlio in carcere, un incontro che Natale ha definito "molto duro per entrambi".