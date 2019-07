Berlusconi jr cittadino di Portofino

PORTOFINO (GENOVA), 31 LUG - Pier Silvio Berlusconi cittadino onorario di Portofino. Questa sera il Consiglio comunale del borgo delibererà all'unanimità la proposta avanzata dal sindaco Matteo Viacava per ringraziarlo per come è rimasto vicino al territorio nel post mareggiata di ottobre scorso. Il manager Fininvest abita con la famiglia a Paraggi, frazione di Santa Margherita Ligure, sulla strada per Portofino, nei pressi del tratto crollato a causa della furia del mare. Lui e la famiglia sono rimasti isolati nelle ore della mareggiata. Spiega il sindaco di Portofino Matteo Viacava: "Invece di lasciare Portofino, come in molti hanno fatto, è rimasto con noi; il figlio ha continuato a frequentare la scuola spostandosi in motovedetta; ha dimostrato un attaccamento al territorio e un amore straordinario anche in occasione della festa per la riapertura della strada". La data del conferimento della cittadinanza onoraria è da concordare. Altro cittadino onorario illustre di Portofino è il principe Alberto di Monaco.