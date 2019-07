Pensilina:pm apre fascicolo, no indagati

FIRENZE, 31 LUG - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato per il crollo di calcinacci dalla pensilina della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, verificatosi nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un fascicolo a 'modello 45', il registro degli atti al momento non costituenti notizia di reato ma sui quali si ritiene comunque necessario effettuare approfondimenti. Gli accertamenti sul crollo sono condotti dalla polizia ferroviaria. Intanto domani il vicesindaco Cristina Giachi incontrerà a Firenze, in Palazzo Vecchio, i responsabili di Grandi Stazioni.