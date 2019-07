Cc ucciso: street artist ritrae Salvini

ROMA, 31 LUG - "La giustizia punisce l'ingiustizia populista". E' il titolo della nuova opera dello street artist Mario Sirante, dedicata al Carabiniere ucciso a Roma. Nel dipinto, che è la riproduzione di un quadro del pittore francese Jean Marc Nattier, si vede una donna raffigurante la giustizia colpire dell'Interno Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno tiene in pugno una spada sulla cui lama si legge la scritta "Ingiustizia populista". Nella descrizione del quadro Sirante, ormai noto per le opere di street art che ritraggono i protagonisti della politica italiana, scrive: "La vera e nobile giustizia punisce l'ingiustizia populista del ministro dell'Interno, esponente di una becera e finta giustizia non appartenente a uno stato di diritto come il nostro".