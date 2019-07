Calcio:in top Fifa nessun tecnico Italia

ROMA, 31 LUG - Nessun italiano nella lista dei dieci migliori allenatori della stagione. A salvare il Belpaese calcistico c'è però Milena Bertolini: la ct azzurra è infatti in corsa per i Best Awards della Fifa nella sezione al femminile. Niente da fare invece per gli allenatori di Serie A o che hanno allenato all'estero (all'asciutto sia Allegri che Sarri), mentre ci sono, tra gli altri, i vincitori di Champions (Klopp), Coppa America (Tite) e Coppa d'Africa (Belmadi). Gli altri candidati sono Gallardo vincitore della Coppa Libertadores con il River, Gareca che ha guidato in finale di Coppa America il Perù, Guardiola vincitore di Premier League, Fa Cup e Coppa di Lega, Mauricio Pochettino che ha portato il Tottenham in finale di Champions, Fernando Santos vincitore della Nations League col Portogallo, Erik Ten Haag tecnico dell'Ajax e Didier Deschamps c.t. della Francia campione del mondo.