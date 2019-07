Di Maio, ora approvare riforma Giustizia

ROMA, 31 LUG - "Sto sentendo troppi no dalla Lega, mi auguro che arrivi qualche sì". Lo afferma il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, a margine dell'evento per i navigator ai giornalisti che gli chiedono se accetterà un'approvazione della riforma della giustizia con la formula salvo intese. "E' sicuramente una proposta che si deve approvare in consiglio dei ministri e non vedo perché la Lega si debba opporre. Sono anni che si dice che si devono ridurre i tempi dei processi. Ci siamo, approviamola", dichiara Di Maio.