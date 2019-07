Brexit: Johnson, tendo la mano all'Ue

LONDRA, 29 LUG - Boris Johnson è "pronto a tendere la mano" all'Ue e a fare "migliaia di miglia di sforzi supplementari" per raggiungere un nuovo accordo sulla Brexit. Ma ribadisce che l'intesa raggiunta da Bruxelles con Theresa May "è morta" e che il vincolo del backstop sul confine irlandese "non è buono" e deve sparire. A queste condizioni - aggiunge alla Bbc il neopremier, in visita in Scozia - "ci sono tutte le chance di poter avere un deal". Johnson dice poi di non vedere "alcuna ragione" per un secondo referendum sulla secessione scozzese.