Jill Ellis lascia panchina Usa donne

ROMA, 31 LUG - Dopo aver vinto due Mondiali di fila, Jillian Ellis, la ct della nazionale americana che ha appena vinto il torneo iridato in Francia, ha deciso di dire basta e lasciare la panchina delle 'Stars & Stripes' che guidava dal 2014. "Thank you Jill" è il ringraziamento postato sul sito della Federcalcio statunitense che ufficializza l'addio di un tecnico che ha scritto anch'essa una pagina di storia, uguagliando Vittorio Pozzo, l'unico ct finora ad aver vinto due Coppe del Mondo consecutive (1934 e 1938 sulla panchina azzurra). La Ellis, 52 anni, si dimetterà dopo il Victory Tour, a inizio ottobre. "L'opportunità di allenare questa squadra e lavorare con queste donne fantastiche è stato l'onore di una vita", ha detto la Jillian che lascia la panchina della nazionale dopo un ruolino di marcia impressionante fatto di 102 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte.