Poste: nel semestre +4% utile netto

ROMA, 31 LUG - Poste Italiane chiude i risultati del primo semestre 2019 con un utile netto in crescita del 4% a 763 milioni nel confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio. La società vede i ricavi crescere dell'1,7% a 5,521 miliardi (+1,7%) con un risultato operativo (Ebit) di 1,081 miliardi (+2,6%). Poste indica anche un utile netto normalizzato di 570 milioni (+18%) Nel secondo trimestre +30% per l'utile netto a 324 milioni (+29% l'utile netto normalizzato a 339 milioni) con un risultato operativo in crescita del 32,5% a 464 milioni ed "una crescita ulteriore dei ricavi", +5,3% a 2,679 miliardi, "con contributi positivi - sottolinea Poste - da tutti i settori operativi grazie al focus commerciale.