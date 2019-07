Essilux compra 76% GrandVision, poi Opa

MILANO, 31 LUG - EssilorLuxottica acquisisce il 76,72% di Hal in GrandVision e, al termine dell'operazione, lancerà un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni rimanenti. Il prezzo di acquisto è di 28 euro per azione, da aumentare dell'1,5% se la chiusura dell'acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi. EssilorLuxottica aggiunge così oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato. "Dopo la creazione di EssilorLuxottica, che ho fortemente perseguito, l'acquisizione di GrandVision rappresenta la realizzazione di una visione che ha guidato le mie azioni e la crescita di Luxottica in tutti questi anni", afferma Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo del gruppo italo francese. "Così saremo in grado di completare la nostra rete retail, finalmente estesa in tutte le aree geografiche, e di rendere le nostre piattaforme multicanale e digitali pienamente efficaci", conclude il fondatore di Luxottica.