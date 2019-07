Fabbrica bombe, stop export verso Arabia

CAGLIARI, 30 LUG - Sospensione di 18 mesi delle licenze per l'esportazione di bombe d'aereo e componenti verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. La Rwm, l'azienda del gruppo tedesco Rheinmetall con sede a Domusnovas (Sulcis) e a Ghedi (Brescia), ha recepito l'invito del Parlamento. Ma allo stesso tempo rassicura i lavoratori. "Tale situazione - scrive in una nota ai dipendenti - non è dovuta a scelte aziendali, né causata dall'andamento del mercato, è espressione della volontà politica del Parlamento e del Governo e va serenamente accettata, nel rispetto delle leggi dello Stato che ha sempre guidato l'operato dell'azienda". Inizia oggi - prosegue Rwm - un periodo sicuramente non semplice, che richiederà la massima collaborazione di tutti nel segno della razionalizzazione, dell'efficienza e della tempestività, perché l'azienda prosegua nella realizzazione degli investimenti strategici, mantenga la propria posizione di mercato e si faccia trovare pronta alla ripresa al termine del periodo di sospensione".