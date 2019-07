Firmata intesa per Palagiustizia di Bari

BARI, 30 LUG - È stato sottoscritto al Ministero della Giustizia il protocollo d'intesa per la realizzazione del 'Polo della giustizia di Bari' alle ex caserme dismesse Milano e Capozzi, presenti i ministri Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli. Il Ministero ha confermato la disponibilità di 94,7 milioni di euro. Le firme sono di Ministero, Agenzia Demanio, Città metropolitana e Comune di Bari, Provveditorato Opere Pubbliche, Corte d'Appello e Procura generale di Bari. Ora Procura e Tribunale penale sono in una 'soluzione ponte' in via Dioguardi (6 anni rinnovabili), dopo lo sgombero, un anno fa, per inagibilità e rischio crollo dell'ex Palagiustizia di via Nazariantz. "Mi auguro questa firma rappresenti un vincolo sul futuro, chiunque nei prossimi anni sarà sindaco o ministro", sottolinea il sindaco Antonio Decaro. "Un anno fa a Bari - commenta Bonafede - la giustizia si celebrava nelle tende, dopo un anno e dopo aver sistemato gli uffici in una soluzione ponte, c'è la prospettiva di una cittadella giudiziaria".