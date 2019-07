Due volte in ospedale,muore bimbo 3 anni

VICENZA, 30 LUG - Un bambino di 3 anni è morto a Valli del Pasubio (Vicenza) dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Indagano i carabinieri mentre è stata disposta l'autopsia. Il piccolo nel pomeriggio di ieri ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso del nosocomio dell'Alto Vicentino dove, al termine degli accertamenti, sarebbe stato dimesso dai medici. Una volta giunto a casa, i dolori si sono fatti sempre più forti, al punto da costringere i genitori ad un nuovo ricovero in ospedale, ma il piccolo è morto la notte scorsa. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Schio, che mantengono il più stretto riserbo. La Procura di Vicenza potrebbe aprire un'inchiesta. Già disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.