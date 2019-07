Rogo in allevamento,morte 72mila galline

MANTOVA, 30 LUG - Un vasto incendio ha distrutto due grossi capannoni di un allevamento di pollame nelle campagne di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Nel rogo, provocato da un corto circuito, sono bruciate quasi tutte le 72mila galline ospitate in uno degli edifici. L'incendio è scoppiato la notte scorsa, poco prima di mezzanotte, e fino a questa mattina sono rimaste al lavoro sei squadre dei Vigili del fuoco accorse nella notte e provenienti da Mantova, Castiglione, Salò e Desenzano del Garda, rimaste al lavoro fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai. Non si segnalano feriti ma i danni sono ingenti.