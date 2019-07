Fitd, soluzione definitiva per Carige

MILANO, 30 LUG - "Abbiamo deliberato gli interventi a favore di Banca Carige secondo quello che era il programma" e "siamo fiduciosi che questa sia la soluzione definitiva dei problemi". Lo ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, al termine della riunione del Fondo Interbancario che ha messo a punto una proposta vincolante per mettere in sicurezza Banca Carige. "Siamo soddisfatti perché per quanto riguarda il nostro compagno di viaggio è un gruppo nuovo, coeso, efficiente e ben patrimonializzato", ha detto ancora Maccarone riferendosi a Cassa Centrale Banca (Ccb), partner del Fondo Interbancario nel piano di ripatrimonializzazione. "C'é uno spirito adeguato, chiudiamo in bellezza prima di andare in vacanza".