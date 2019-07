Usa chiama alleati in missione a Hormuz

BERLINO, 30 LUG - Gli Stati Uniti hanno formalmente chiesto alla Germania di partecipare alla missione nello stretto di Hormuz. "Abbiamo chiesto formalmente alla Germania, insieme a Francia e Regno Unito, di assicurarci aiuto a fronte dell'aggressione iraniana", ha detto un portavoce dell'ambasciata americana a Berlino citato dall'agenzia Dpa. Il governo federale aveva precedentemente dichiarato di non avere ricevuto alcuna richiesta dagli alleati a partecipare a una missione militare per la protezione delle navi mercantili nello stretto di Hormuz. Il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer aveva detto che è necessario che si faccia una analisi "molto concreta della situazione e relativamente a tutti i punti", sostenendo che Berlino può "parlarne e decidere" se si chiarisce in che cosa la missione esattamente consista.