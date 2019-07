Piemonte vuole legge allontanamento zero

TORINO, 30 LUG - "Voglio approvare una legge regionale che chiamerò 'Allontanamento zero'". Lo ha annunciato l'assessora con delega ai Bambini della Regione Piemonte, Chiara Caucino, prendendo la parola in Consiglio regionale nell'ambito del dibattito aperto dalle sue comunicazione sullo striscione 'Verità per Bibbiano, appeso circa una settimana fa sulla facciata del palazzo della Regione, che sarà fatto togliere oggi. "Pare ci sia - ha poi spiegato Caucino ai giornalisti - troppa facilità negli allontanamenti. In Piemonte ce ne sono in numero maggiore rispetto alle altre Regioni, dobbiamo essere più cauti. Abbiamo già una bozza della legge - ha aggiunto - la analizzeremo presto. Tra l'altro ho un funzionario che sull'allontanamento zero ha scritto un libro. L'idea è che un bambino sia allontanato dalla famiglia solo in presenza di violenza suffragata da prove certe, e che debba restare, se almeno uno dei genitori è sano e funzionale".