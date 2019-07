Belotti, sogno perfezione Shevchenko

TORINO, 30 LUG - "Sogno di essere perfetto come Shevchenko". Gli occhi di Andrea Belotti si illuminano ricordando il suo calciatore preferito, l'attaccante ucraino ex Milan, un modello per il centravanti del Torino. "Ha giocato la Champions ma ha segnato 50 milioni di gol più di me - racconta sorridendo per il paragone alla presentazione degli sponsor del club -. Vederlo in campionato era bello, ma in Europa, dove devi essere perfetto per 180', era per me uno stimolo: devo arrivare anche io a quella perfezione". L'occasione ce l'avrà già giovedì, quando il Torino gioca il ritorno del secondo turno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen. "Sarà una partita molto difficile nonostante il 3-0 dell'andata e mister Mazzarri l'ha preparata ancora meglio - sottolinea il Gallo -. Il calcio ha dimostrato che nulla è scontato. Questo deve essere lo spirito e l'atteggiamento giusto per diventare una squadra perfetta".