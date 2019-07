Milano-Cortina: domani vertice al Coni

ROMA, 30 LUG - Si svolgerà domani mattina al Coni un vertice sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Presente, oltre al numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò, i sindaci delle due città coinvolte, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e i rispettivi governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia. Non dovrebbe essere presente invece il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che presenzierà invece subito dopo (assieme all'omologo per i rapporti con il Parlamento, Simone Valente) alla riunione convocata dal presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli con le federazioni sportive per riferire sulla trattativa con il Coni riguardo il contratto di servizio e le rispettive competenze.