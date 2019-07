Di Maio: taglio eletti, ecco i Sì M5S

ROMA, 30 LUG - "Buongiorno, ho una bella notizia! Oggi in commissione alla Camera si inizia a discutere la legge sul taglio dei parlamentari. Poltrone in meno e soldi in più per i cittadini. Questi sono i sì del MoVimento 5 Stelle!". Così il vicepremier e capo politico dei Cinque Stelle Luigi Di Maio su Facebook. "Siamo anche un po' in ritardo. Abbiamo temporeggiato sino ad ora perché c'era una serie di questioni da chiarire ma quello che è nel contratto da settembre si deve approvare - ha poi detto il vicepremier -: salario minimo, acqua pubblica, taglio degli stipendi dei parlamentari, legge salvamare. Sono provvedimenti da approvare".