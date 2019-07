Cc ucciso:penalisti, bendato?E' far west

ROMA, 28 LUG - "Cosa ci fa una benda in una stazione dei Carabinieri? Sono cose da far west". Lo afferma il presidente della camera penale di Roma, Cesare Placanica. "Con riferimento alla violenza posta in essere nei confronti di un indagato, affidato alla custodia dello Stato - prosegue Placanica - abbiamo preso atto dell'apertura immediata di una indagine penale e anche disciplinare. Ne attenderemo, seguendola con attenzione, l'esito. Non siamo e non diventeremo ora forcaioli". Una indagine che "però, valuti anche gli aspetti più inquietanti. Siamo in presenza di un fatto unico? Cosa ci fa una benda in una stazione dei carabinieri? Cose appunto da Far West, dove, lo rammenti chi lo alimenta, l'ultimo impiccato é sempre il più giustizialista", conclude il presidente dei penalisti romani.