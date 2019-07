Sicurezza bis: maggioranza blinda testo

ROMA, 29 LUG - Dopo il voto di fiducia e il via libera alla Camera, il decreto sicurezza bis è approdato in commissione Affari costituzionali al Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è mercoledì alle 9. Le opposizioni ne hanno annunciati "numerosi', ma la maggioranza è intenzionata a blindare il testo, in modo da poterlo approvare in via definitiva in Aula, dove è atteso la prossima settimana. Relatore è Stefano Borghesi, della Lega. Il programma dei lavori della commissione prevede sedute fino a venerdì. Il Pd starebbe preparando un migliaio di emendamenti. Anche le altre forze politiche di opposizione ne presenteranno. Al termine della seduta di oggi della commissione, Maurizio Gasparri ha annunciato che quelli di Forza Italia riguarderanno anche "le assunzioni nelle forze di polizia". Per quel che riguarda la decisione sul percorso in Aula, i giochi non sembrano fatti: la Lega sarebbe propensa a porre la fiducia, ma l'alleato di governo non pare sulla stessa linea. Il decreto scade il 14 agosto.