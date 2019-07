Lezzi (M5S), chi vuole la crisi lo dica

ROMA, 29 LUG - "Noi siamo stati votati per fare i rompiscatole e continueremo a farlo. Bisogna capire cosa vogliono fare loro, e non noi. Se c'è chi vuole staccare la spina deve prendersi la responsabilità e il coraggio di farlo ma non nelle feste di partito, nelle sedi istituzionali. Vadano dal presidente Conte, e gli dicano che non c'è più la fiducia, e si va ad elezioni". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S) intervenuta questa mattina a Radio 24.