Mirabelli (Pd), il governo ha fallito

ROMA, 29 LUG - "Salvini si fa propaganda con provvedimenti inutili come il decreto sicurezza bis, incapace di svolgere il suo ruolo di ministro e i 5s dicono no alla Tav proprio mentre Conte dà l'ok per completarne i lavori: pericolosi e ridicoli! Il governo prenda atto del suo fallimento". Così Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd.