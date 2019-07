Ancora piogge e temporali in Toscana

FIRENZE, 29 LUG - Sulla base delle previsioni meteo la Soup della protezione civile regionale ha prorogato in Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 18 di domani martedì 30 luglio. Lo rende noto la Regione Toscana. Lunedì e martedì la pressione sarà in graduale aumento, con tendenza al ritorno verso condizioni stabili e soleggiate. Saranno tuttavia possibili, nella giornata di oggi, isolati temporali pomeridiani nelle zone interne e sui rilievi. Le zone interessate sono le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pisa e Siena.