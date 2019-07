Accoltella donna, arrestato a Torino

TORINO, 28 LUG - Ha accoltellato una donna davanti a una discoteca a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, dopo una lite iniziata all'interno del locale. L'uomo, un nigeriano di 24 anni già sottoposto a obbligo di firma, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Oltre Dora per tentato omicidio. L'aggressione, di cui è stata data notizia oggi, è avvenuta il 22 luglio. La vittima, colpita con tre coltellate alla schiena, è riuscita a strappare una collana dal collo del suo aguzzino e a chiedere aiuto. Dopo essersi fatta medicare in un ospedale della zona, si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno rintracciato l'uomo proprio grazie alla collanina e un bracciale smarrito sul luogo dell'aggressione. La donna ferita se l'è cavata con una prognosi di 15 giorni nonostante le coltellate siano state inferte non a scopo intimidatorio ma per uccidere, come evidenziato dagli stessi sanitari.