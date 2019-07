Fiamme in ospedale Colonia, un morto

BERLINO, 29 LUG - E' di un morto e di diversi feriti il bilancio delle vittime di un incendio divampato nella notte nel'ospedale di Colonia-Merheim. Nulla si sa ancora sulle cause delle fiamme che si sono propagate dalla stanza di un paziente alle prime luci dell'alba. Immediato l'intervento dei pompieri, che hanno spento il fuoco in un'ora, ma per il degente della stanza andata a fuoco non c'è stato nulla da fare.