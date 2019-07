Frana Quincinetto, riaperto tratto A5

TORINO, 28 JUL - E' stata riaperta alle 19, dopo tre ore, l'autostrada A5 Torino-Aosta, chiusa nel tratto Pont Sant Martin-Ivrea a causa dello spostamento della frana di Quincinetto, in regione Chiappetti. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, i sensori hanno registrato una accelerazione del movimento franoso sul versante della montagna che sovrasta l'autostrada. Per questo motivo è stata diramata l'allerta tre. La chiusura ha provocato code di diversi chilometri in entrambe le direzioni e traffico congestionato sulla statale 26. Le verifiche tecniche hanno poi scongiurato pericoli per gli automobilisti e l'autostrada è stata così riaperta.