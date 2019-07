Fulmine e rami, disagi per treni in E-R

BOLOGNA, 27 LUG - Disagi a causa del maltempo che si è abbattuto sull'Emilia-Romagna, nel pomeriggio, per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Bologna-Rimini il traffico è stato sospeso fra Gambettola e Santarcangelo di Romagna, in direzione Rimini, alle 17.20 circa per il soccorso al treno EuroCity 85 a causa di una avaria del locomotore colpito da un fulmine. La circolazione ferroviaria è proseguita a senso alternato su un solo binario e si sono registrati ritardi medi di 60 minuti, con punte massime di 120 minuti. Sulla linea convenzionale Bologna-Piacenza, invece, il traffico è stato sospeso dalle 14.45 alle 19.20 fra Lavino e Castelfranco Emilia sul binario in direzione Piacenza per la presenza di rami sul locomotore del Regionale 11536 Ancona-Piacenza. La circolazione ferroviaria è proseguita a senso alternato su un solo binario con ritardi fino a 40 minuti.