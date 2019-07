Sardegna, pericolo roghi e allerta vento

CAGLIARI, 27 LUG - Doppia allerta meteo e incendi in Sardegna a causa del combinato disposto delle alte temperature e delle forti folate di maestrale che si stanno già facendo sentire in buona parte dell'Isola. Il primo bollettino di avviso di condizioni avverse per il vento riguarda il solo Logurdoro (Sassarese e costa nord occidentale), mentre il bollino arancione per gli incendi riguarda la costa del sud dell'isola e tutta la parte orientale da Villasimius alla Gallura. I due avvisi sono stati emanati dalla Protezione civile regionale, mentre il servizio meteo dell'Aeronautica militare fa sapere che da stasera il veto soffierà a circa 20 nodi. "Domani sarà più deciso e si arriverà a 30 nodi, circa 60 km orari - dice all'ANSA il maresciallo Gianni Brescia - in serata però il tempo peggiora con una nuvolosità più intensa anche sotto forma di temporali sulla costa occidentale e con fenomeni temporaleschi in prossimità dei rilievi".