Malore in spiaggia sarda, muore 63enne

NUORO, 27 LUG - A causa di un malore, un 63enne è morto in spiaggia a Cala Liberotto, sul litorale di Orosei, nella costa del Nuorese. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione stagionale di Sos Alinos e il personale del 118 che, nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.