Gp Germania:Ferrari Leclerc parte decima

ROMA, 27 LUG - Partirà dalla decima posizione la Ferrari di Charles Leclerc bloccato in Q3 da problemi tecnici alla sua Ferrari. Quarta piazza in griglia per la Red Bull di Gasly che scatterà davanti alla Alfa Romeo di Raikkonen e alla Haas di Grosjean. Settima la McLaren di Sainz che ha preceduto la Racing Point di Perez e la Renault di Hulkenberg.