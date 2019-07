Cc ucciso: corona d'alloro nel Padovano

PADOVA, 27 LUG - Una corona di alloro, decorata con un nastro tricolore e la scritta "Grazie per quello che fate. Vi vogliamo bene! Un cittadino". La consegnata è avvenuta oggi, tramite un fioraio, alla Stazione Carabinieri di Albignasego (Padova), in segno di partecipazione per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "La commovente partecipazione, che attesta la stima e la gratitudine verso l'Arma - afferma una nota del Comando provinciale di Padova - ha colpito profondamente tutti i militari, rafforzando ulteriormente la già forte motivazione e l'impegno che già dedicano nello svolgimento del loro servizio per il contrasto alla criminalità e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, consapevoli che una cosi' sentita vicinanza da parte della popolazione è senza dubbio il risultato di sacrifici e impegno dimostrati nel compimento del proprio quotidiano dovere".