maltempo: codice giallo in tutta Toscana

FIRENZE, 27 LUG - La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio. Oggi, le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno soprattutto il nord ovest e le zone interne a ridosso dell'Appennino, mentre dal tardo pomeriggio e in serata è atteso un peggioramento in estensione a tutto il territorio. Domani, nella notte e al primo mattino, ancora precipitazioni prevalentemente temporalesche possibili su tutto il territorio, ma più probabili e diffuse su costa e zone centro meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata.